Labaro Viola

Corriere dello Sport: "Contro il Monza Terracciano tra i pali, Kayode fa riposare Dodo. Kean, Colpani, Kouame in attacco"

La linea difensiva a tre è la stessa della gara di ritorno contro la Puskas Akademia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2024 13:05
Corriere dello Sport: "Contro il Monza Terracciano tra i pali, Kayode fa riposare Dodo. Kean, Colpani, Kouame in attacco" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
News
Fiorentina
Serie A
Fiorentina Monza
Condividi

Archiviato il mercato, la Fiorentina domani (oggi) scenderà in campo al Franchi contro il Monza per la terza giornata di campionato, l'ultima gara prima della consueta sosta Nazionali di inizio settembre.

Il Corriere dello Sport nelle pagine di oggi ipotizza le probabili formazioni delle due squadre: Nella Fiorentina in porta potrebbe tornare Terracciano, mentre la linea difensiva a tre è la stessa della gara di ritorno contro la Puskas AkademiaMandragora con molta probabilità affiancherà Richardson in mediana, mentre Kayode farà riposare Dodo. In attacco nessun dubbio su Kean, supportato da Colpani e Kouame. 

Anche il Monza di Alessandro Nesta dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1 con Djuric in attacco supportato dai due trequartisti Maldini e Mota Carvalho.

Probabili Formazioni: FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Kouame; Kean.

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric

FERRARA: “LA SQUADRA DOVRÀ FARE PACE CON SE STESSA. DOPO I PLAYOFF DI CONFERENCE SI PUÒ SOLO MIGLIORARE”

https://www.labaroviola.com/ferrara-la-squadra-dovra-fare-pace-con-se-stessa-dopo-i-playoff-di-conference-si-puo-solo-migliorare/266428/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok