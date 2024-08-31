Ferrara: "La Squadra dovrà fare pace con se stessa. Dopo i playoff di Conference si può solo migliorare"
Gli ultras del bilancio hanno già organizzato un corteo che partirà dalla ragioneria di stato per arrivare alla sede di Confindustria.
Nella rubrica Rock & Gol per La Nazione, Benedetto Ferrara ha parlato della conclusione del calciomercato della Fiorentina e dei playoff di Conference League contro la Puskas Akademia:
"Un consiglio a tutti quelli studenti che hanno passato l’estate a divertirsi e ora si trovano davanti ai libri che dovevano studiare in vista del ritorno in classe. Se i vostri genitori si arrabbiano con voi perché non vi siete avvantaggiati e avete aspettato l’ultimo giorno per cercare di mettervi in pari rispondete con tono calmo e suadente: io amo la Fiorentina e la prendo di esempio. Anche loro si sono ridotti all’ultimo, si chiama strategia, fidatevi, perché io mi fido. E forse (ma solo forse), sarete perdonati.
Comunque Palladino ha lodato la prova di Amrabat, uno che, finita la partita, è volato in Turchia. Forse intendeva il professionismo di chi è sceso in campo pur non vedendo l’ora di scappare dal Viola Park. E chissà poi perché. Comunque anche la società gli è grata come non mai. Altri soldi in cassa e sostituti in prestito con diritto di riscatto. Questo sì che è saper fare affari, mica quelli che spendono i soldi incassati. Troppo facile. Gli ultras del bilancio hanno già organizzato un corteo che partirà dalla ragioneria di stato per arrivare alla sede di Confindustria.
Questa squadra è talmente arruffona che non vediamo l’ora che faccia pace con se stessa e ritrovi il gusto di giocare a calcio. A volte nascondere i problemi non aiuta nessuno. Non osiamo immaginare Palladino che entra nello spogliatoio urlando “Grazie ragazzi per la serata perfetta”. Per come è andata diciamo che un grazie a portiere e centravanti è d’obbligo, per il resto fare peggio non è facile, quindi si può solo migliorare".PALLADINO A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA CON LA FIORENTINA CONTRO IL SUO MONZA, RITROVERÀ ANCHE BIANCO
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