Palladino a caccia della prima vittoria con la Fiorentina contro il suo Monza, ritroverà anche Bianco

Raffaele Palladino è caccia della sua prima vittoria in Serie A sulla panchina della Fiorentina dopo i pareggi contro Parma e Venezia, e cercherà di ottenerla proprio contro il Monza che lo ha lanciat...

Raffaele Palladino è caccia della sua prima vittoria in Serie A sulla panchina della Fiorentina dopo i pareggi contro Parma e Venezia, e cercherà di ottenerla proprio contro il Monza che lo ha lanciato nel mondo del calcio da allenatore. Monza che è cambiato molto in questa sessione di mercato avendo perso tra gli altri anche Di Gregorio passato alla Juventus, Carboni e Colpani che alla Fiorentina ha raggiunto proprio l'ex allenatore Monzese. Il Monza ha sostituito Palladino con Alessandro Nesta che l'anno scorso era alla Reggiana dove ha allenato Bianco passato dalla Fiorentina al Monza nell'ultimo giorno di mercato con la speranza di ripetere la stagione fatta in B lo scorso anno con l'allenatore campione del Mondo.

Monza che ha iniziato la stagione un po' zoppicando avendo ottenuto 1 pareggio con l'Empoli e una sconfitta contro il Genoa senza essere riuscita ancora a segnare, un pareggio a reti bianche lo aveva ottenuto anche con il Sudtirol in Coppa Italia riuscendo poi a vincere ai rigori. Ma se Atene piange Sparta e non ride e anche la Fiorentina ha molto da sistemare dopo le prime uscite stagionali, Palladino non è ancora riuscito a dare la sua impronta alla squadra che non riesce a mostrare sul campo un idea di gioco e soprattutto dimostra una fragilità difensiva allarmante ed ecco che il Monza può essere un aiuto in questo senso, per ottenere i primi 3 punti in questa sfida dai tanti incroci e poi lavorare con più serenità durante la sosta per le nazionali. Non sarà comunque facile dopo i 120 minuti di Giovedì giocati in inferiorità numerica, ma la Fiorentina deve riuscire a battere anche la stanchezza.

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