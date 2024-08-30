Pedullà: "Fatta per Gosens alla Fiorentina. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7,5 milioni"

Ultimissime ore di calciomercato estivo. E la Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo aver chiuso Cataldi e Bove, la Fiorentina è in procinto di regalare anche il quinto di centrocampo richiesto da R...

A cura di Redazione Labaroviola 30 agosto 2024 16:30

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