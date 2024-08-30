Pedullà: "Fatta per Gosens alla Fiorentina. Operazione in prestito con obbligo di riscatto a 7,5 milioni"
Ultimissime ore di calciomercato estivo. E la Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo aver chiuso Cataldi e Bove, la Fiorentina è in procinto di regalare anche il quinto di centrocampo richiesto da R...
Ultimissime ore di calciomercato estivo. E la Fiorentina è scatenata sul mercato. Dopo aver chiuso Cataldi e Bove, la Fiorentina è in procinto di regalare anche il quinto di centrocampo richiesto da Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, è fatta per Robin Gosens dell'Union Berlino. Operazione in prestito con obbligo di riscatto. E Gianluigi Longari aggiunge ulteriori dettagli: 500 mila euro di prestito più 7,5 milioni di riscatto.
DI MARZIO: “BOVE IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO A 10,5. PUÒ DIVENTARE OBBLIGO AL 60% DELLE PRESENZE”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-bove-in-prestito-con-diritto-di-riscatto-a-105-puo-diventare-obbligo-al-60-delle-presenze/266323/