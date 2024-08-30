Di Marzio: "Bove in prestito con diritto di riscatto a 10,5. Può diventare obbligo al 60% delle presenze"
Ore caldissime di mercato in casa Fiorentina. E arrivano ulteriori dettagli sull'operazione Edoardo Bove. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Affare in prestito da 1,5...
Ore caldissime di mercato in casa Fiorentina. E arrivano ulteriori dettagli sull'operazione Edoardo Bove. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X. Affare in prestito da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni che diventa obbligo in caso del 60% delle presenze.
CECCARINI: “GOSENS-FIORENTINA, VICINI ALLA FUMATA BIANCA. SI PUÒ CHIUDERE ANCHE IN PRESTITO CON DIRITTO”
https://www.labaroviola.com/ceccarini-gosens-fiorentina-vicini-alla-fumata-bianca-si-puo-chiudere-anche-in-prestito-con-diritto/266315/