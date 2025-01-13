Ancora un ko per la Fiorentina contro il Monza, fanalino di coda! Beltran la riapre ma non basta

La Fiorentina ha conquistato solo un punto nelle ultime cinque partite

Il Monza di Salvatore Bocchetti oggi alle ore 20:45 affronterà la Fiorentina dell'ex Raffaele Palladino all'U-Power Stadium. I brianzoli attualmente sono il fanalino di coda della Serie A, la squadra viola invece arriva da due sconfitte consecutive e deve tornare alla vittoria se vuole puntare ad una qualificazione in Champions League.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio la Fiorentina con Gudmundsson. Al 3’ buona azione della Fiorentina con un tentativo di Sottil che salta l’uomo e mette una palla forte dentro sulla quale non riesce ad intervenire nessun compagno. Al 5’ grandissima chance per la squadra viola, calcio d’angolo battuto dentro da Colpani, Gosens spizza il pallone il quale finisce da Gudmundsson che si coordina e calcia alto. Al 7’ Caprari pericoloso, chiude Gosens sventando la minaccia. Sulla ripartenza Sottil dentro per Colpani che viene chiuso in corner. Al 12’ riparte ancora la Fiorentina, Gudmundsson allarga per Sottil che prova il tiro a giro sul secondo palo che finisce a lato. Al 13’ Richardson dentro per Colpani che finta e perde il momento per calciare, il difensore del Monza spedisce palla in angolo. Al 16’ Dionisi fischia calcio di rigore per l’entrata in scivolata di Pablo Marì su Sottil, l’arbitro va all’OFR e cancella il penalty per i viola. Al 22’ ancora un’ottima palla di Sottil che salta l’uomo e mette la palla dentro, Bianco chiude in angolo. Al 25’ gran botta dalla distanza di Bondo a cui viene lasciato troppo spazio per la conclusione, brianzoli ad un passo dall’1-0. Al 38’ Comuzzo lancia per Kean che è in posizione di fuorigioco ma Turati l’aveva neutralizzato. Al 44’ il Monza passa in vantaggio con il piattone all’angolo di Ciurria, incolpevole De Gea. Al 47’ Maldini calcia, palla fuori dai pali. Il primo tempo finisce 1-0 per il Monza.

SECONDO TEMPO- Al 46’ dentro Martins, fuori Pablo Marì. Nei viola dentro Beltran, fuori Gudmundsson. Al 48’ la Fiorentina prova ad essere pericolosa con Sottil che però calibra male il corner. Al 53’ Beltran calcia a botta sicura a pochi metri dalla porta, Carboni salva sulla linea. Al 57’ Adlì prova il tiro a giro, conclusione sballata. Al 58’ fuori Caprari, dentro Djuric. Al 60’ conclusione di Gosens, palla di poco sopra la traversa. Al 61’ giallo per Turati per perdita di tempo. Al 63’ il Monza raddoppia con il gol di Maldini che anticipa Adlì. Al 64’ fuori Richardson, dentro Folorunsho, all’esordio con la maglia viola. Al 66’ Fiorentina pericolosa con Adlì. Al 67’ doppio cambio Fiorentina, fuori Colpani e Gosens dentro Ikonè e Parisi. Al 72’ incrocio tra Beltran e Carboni, penalty confermato. Sul dischetto si presenta Beltran che firma il 2-1. Al 74’ fuori Sottil, dentro Kouamè. Al 76’ ammonito Pedro Pereira. Al 78’ Pedro Pereira calcia, palla deviata in corner. All’80’ tunnel e conclusione di Maldini, palla fuori. All’82’ cross dentro per la testa di Kouamè che non trova la porta. All’84’ tiro debole di Djuric. All’86’ ammonito Ciurria, Bondo e Ranieri. Al 90’ fuori Maldini per Petagna.

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