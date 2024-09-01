Gosens al 96' acciuffa il 2-2 per la Fiorentina. Ancora in gol Kean ma la vittoria è ancora lontana

Un altro pareggio per la Fiorentina

A battere il calcio d’inizio la Fiorentina di Palladino. Al 3’ Kean per Gosens che crossa dentro, palla leggermente alta per Beltran che non riesce a colpire di testa. Al 7’ Monza pericoloso con Djuric che fa da sponda per Maldini che è in ritardo, Biraghi alleggerisce su Terracciano. Al 18’ Pedro Pereira mette dentro un cross rasoterra dalla destra per Djuric che anticipa Biraghi sul primo palo e batte Terracciano, 1-0 Monza. Al 20’ Pessina ammonito per fallo su Mandragora. Al 22’ fallo di Mandragora su Bondo, giallo per il giocatore della viola. Al 23’ Bondo ci prova dalla distanza, chiusura di Ranieri. Al 31’ Cataldi tenta un cross che viene deviato, Turati chiude. Al 32’ Maldini va alla conclusione dalla distanza e firma il 2-0. Al 38’ Comuzzo dentro per Gosens che non riesce ad arrivare. Al 41’ Monza vicino al 3-0, Maldini va alla conclusione dopo essere stato strattonato da Cataldi, Terracciano interviene e spedisce la palla sul palo. Al 44’ ottima palla dentro di Cataldi per Beltran, palla che finisce a lato con la deviazione di Pedro Pereira. Al 45’ corner battuto da Cataldi, sponda di Ranieri e zampata di Kean, 1-2 al Franchi. Al 48’ dopo una punizione ci prova Comuzzo di testa, palla debole.

Al 47’ prima chance per la Fiorentina, Dodò sgasa sulla destra e mette al centro per Kean che ha l’occasione per il pareggio ma la spreca mettendo a lato. Al 57’ gran botta di Cataldi, deviata da Izzo. Poco dopo conclusione di Beltran avallata a al 48’ dentro Bove al suo debutto per Mandragora, fuori Beltran, dentro Kouame. Al 62’ doppio cambio Monza, fuori Caprari e Djuric, dentro Gagliardini e Petagna. Al 68’ altro esordio nei viola, Adli entra al posto di Cataldi, fuori Colpani, dentro Ikone. Nel Monza fuori Maldini e dentro Vignato. Al 76’ si accende Ikoné che trova un varco e va alla conclusione centrale. Al 78’ dentro D’Ambrosio e Caldirola, fuori Pedro Pereira e Carboni. Al 79’ nella Fiorentina dentro Quarta, fuori Comuzzo. All’80’ ammonito Petagna per il fallo su Adli. All’81’ ammonito Nesta per protesta. All’83’ gran botta di Dodò deviata in corner. All’85’ Quarta da corner la tocca ma senza pericolosità. Al 90’ Fiorentina a centimetri del vantaggio, Kean ci prova di testa miracolo di Turati. Al 93’ Ikoné tenta l’acrobazia vincente. Al 95’ ammonito Dodò. Al 96’ corner dentro di Adli per Gosens che svetta in anticipo e fa 2-2 al Franchi. Al 97’ ammonito Gagliardini.