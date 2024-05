Arthur: “Mezzo gol è del mister. Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia, mi trovo bene qui”

Arthur Melo ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Monza. Le parole del centrocampista viola:

“Il mister mi chiede tanto di calciare in porta, sempre mi dice di farlo. Mezzo gol è del mister. L’altra metà la dedico a tutti coloro che mi danno fiducia, anche a me stesso che ci lavoro su. È stato bello. «Ne faccio uno per la stagione» ho detto al mister. Sarebbe bello farlo ad Atene, così uno in campionato e uno in Conference League (ride, ndr.). Lavoriamo sui dettagli, abbiamo tanto da imparare. Siamo una squadra giovane ed è normale sbagliare. Dico ai tifosi che ci stiamo allenando e che la cosa più importante è che ci sia la voglia di imparare, e noi dobbiamo imparare tanto. Il popolo viola ha abbracciato me e la mia famiglia e questo è importante per un calciatore. Questo rapporto è troppo bello e devo ringraziare la società, lo staff, tutti. Mi trovo benissimo qui, ma vediamo quello che succederà a fine stagione”.

