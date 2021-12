Romulo: “Italiano nuovo Sarri. Fiorentina sicuramente in Europa. Vlahovic tra i primi 3 al mondo”

L’ex giocatore della Fiorentina Romulo, ha parlato a Radio Bruno alla vigilia della partita contro il Verona, altra sua ex squadra, le sue parole:

“Se mi chiamasse una squadra italiana tornerei in Italia molto contento. Seguo molto Italiano perchè mi piace il suo modo di allenare. Quando smetterò voglio fare l’allenatore e seguire le sue orme.

A Firenze mi sono sentito sempre a casa, contento che adesso stia andando bene e che le cose sono cambiate. Convinto che farà un campionato strepitoso, non mi aspettavo partisse cosi bene

Italiano? Sicuramente è uno dei migliori, ho scaricato la sua tesi che ha fatto per diventare allenatore, è il nuovo Maurizio Sarri se non più preparato ancora. Sarà uno tra quelli più parlati nel mondo del calcio. La Fiorentina andrà sicuramente in Europa, anche con Montella ci siamo arrivati e non siamo andati in Champions per 1 punto.

Vlahovic è uno dei più forti in Europa, è tra i primi 3 attaccanti in Europa. Io l’ho detto dopo tre partite che sarebbe diventato un fenomeno. Non ho mai creduto potesse essere ceduto in prestito

Contro il Verona è una partita speciale perchè è la mia ex squadra anche il Verona, ci sono andato dopo la Fiorentina, entrambe le squadre giocano un bel calcio, sarà una partita bellissima, la consiglio di guardare a tutti” conclude Romulo.

