Romulo: “Dio mio ha dato questa possibilità di giocare nella Fiorentina. Molti sognano tutto questo”

Romulo ha dedicato un post sul proprio profilo Instagram alla Fiorentina ringraziandola anche della sua carriera a Firenze: “Sono partito dal nulla, senza una struttura, senza agevolazioni, senza una strada già tracciata. Ma Dio aveva un piano, ed è stato Lui a farmi vivere qualcosa che molti possono solo sognare: giocare in uno dei club più grandi del mondo, la Fiorentina… in una delle città più belle del pianeta, dove molti trascorrono le vacanze, ma che io ho avuto il privilegio di chiamare casa. Firenze non è stata solo un luogo… è stata uno scopo. E l’affetto dei tifosi nei miei confronti è qualcosa che porterò per sempre nel cuore. Sono molto grato per ogni momento, ogni sostegno, ogni ricordo”.