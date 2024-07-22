Maifredi: "Palladino è l'allenatore che mi stuzzica di più per la prossima stagione tra i nuovi"

Il tecnico ex Juve ha parlato di molti temi relativi alla Serie A e si è soffermato sul nuovo allenatore della Fiorentina

Alla Gazzetta dello Sport, ha parlato l'ex tecnico bianconero Luigi Maifredi che ha parlato di tanti temi tra cui del nuovo tecnico viola: "Palladino è interessante, per me tra i tecnici nuovi è quello che mi stuzzica di più. Esce dalla sua zona di comfort perché a Monza era tranquillo su tutto, ora è a Firenze e la musica è diversa, la città ti mette pressioni e richiede risultati da subito, ma comunque mi pare un allenatore serio e pronto per questa sfida, di sicuro è il suo step decisivo per diventare un tecnico di prima fascia."

Su Italiano: "Andare a Bologna ora è dura, è stato coraggioso perché fare meglio di Motta è quasi impossibile. Adesso deve far vedere di nuovo le sue qualità, è come se ricominciasse ad allenare da zero."

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