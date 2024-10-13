Maifredi attacca la Juve: "Grande errore dare Kean alla Fiorentina, lui è un giocatore da Juventus"

Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus, ha parlato della scelta della società bianconera di vendere Kean alla Fiorentina

"Non è mai bello e intelligente fare un bilancio dopo così poco tempo, ma se me lo chiedi dico che la Juventus sta facendo una stagione nella norma". Ha le idee chiare Gigi Maifredi, ex allenatore bianconero, che a TMW spiega: "Thiago Motta sta ricercando la quadratura di tutto, ci vorranno ancora 3-4 partite, dopodiché si vedrà se la sua mano funziona o meno".

Manca un'alternativa a Vlahovic. Questa è una mancanza?

"Sì, è l'errore più grande che hanno fatto nella campagna acquisti, che è stata buona e sarebbe stata ottima con l'alternativa al serbo. Milik si è infortunato e manca un calciatore in quel ruolo".

Kean era da trattenere?

"Sì, sicuramente. Lui è un giocatore da Juventus, fa gol, è nel giro della Nazionale. Non sfigurava, bisognava dargli un po' di entusiasmo perché quando uno non gioca devi tenerlo moralmente allenato".

LE PAROLE DI DIEGO DELLA VALLE

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