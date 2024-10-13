Diego Della Valle: "Fosse stato per me non avrei mai venduto la Fiorentina. Ha deciso Andrea"

Diego Della Valle è tornato a parlare della Fiorentina, l'ex patron viola ha raccontato i retroscena della cessione della società viola

Diego Della Valle, ex patron della Fiorentina, in esclusiva ai microfoni di TMW ha parlato della Fiorentina a margine del 'Festival dello Sport' di Trento: "Continuiamo a seguire la Fiorentina la domenica. Peccato che sono arrivate le finali ma non le vittorie, ma se sono arrivate vuol dire che si sta facendo un buon lavoro, con un po' di tempo ho l'impressione che le finali le porterete anche a casa".

Sulla cessione della Fiorentina.

"E' mio fratello che decide. In quel periodo era talmente dispiaciuto e amareggiato che credo abbia fatto la scelta giusta nel dare la società a gente finanziariamente solida. Il nostro problema era trovare qualcuno che garantisse un futuro alla Fiorentina e abbiamo trovato qualcuno che questo lo sta facendo, agevolandolo tra l'altro perché gli abbiamo lasciato una bellissima squadra".

Tra i suoi rimpianti la mancata realizzazione dello stadio?

"Sì, direi di sì, anche se alla fine il Comune di allora ha fatto tutto ciò che poteva. L'idea di integrarlo con attività che doveva portare un aiuto economico alla società mi sembrava ottima, ma è andata così. Facciamo gli auguri alla società attuale di poterlo fare. Mi pare che ci sia la volontà di tutti e questo è molto bene. Centro sportivo? Noi ne avevamo fatto uno dietro lo stadio, questo centro l'ho visto dai giornali ed è molto bello".

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