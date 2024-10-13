Tracollo Dazn, ha perso oltre 2 milioni di spettatori e adesso rischia un tracollo di 13 milioni

Non è un momento facile per Dazn, l'emittente che ha i diritti della serie A ha alzato i prezzi e perso tanti tifosi

Il campionato di Serie A come quello di Serie B è fermo per la sosta delle rispettive nazionali con l'Italia di Luciano Spalletti impegnata nelle gare di Nations League (domani secondo impegno contro Israele ad Udine). Questa sosta è stata utile per fare un confronto rispetto allo scorso campionato con gli ascolti che sta ottenendo DAZN in queste prime sette giornate di campionato.

DAZN detiene i diritti nel nostro campionato di Serie A fino al 2029 ma rispetto agli scorsi anni sono calati in modo sensibili gli utenti che hanno deciso di abbonarsi alla piattaforma in streaming. Questo calo dei telespettatori può essere principalmente determinato dall'aumento dei prezzi rispetto al passato. Come riporta il giornalista de “Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, sul proprio sito ”Palla Avvelenata", la scorsa stagione DAZN a fine campionato aveva fatto registrato circa 207 milioni e 909 mila telespettatori, un dato leggermente peggiorato rispetto ai numeri della stagione precedente che aveva fatto registrare un' audience di 210 milioni e 282 mila spettatori. Analizzando questo confronto, però, possiamo vedere che l'anno prima c'etano stati quattro turni infrasettimanali che avevano fatto registrare degli ascolti molti bassi rispetto alla stagione 2023-2024 dove c'era stato un solo turno infrasettimanale.

Se mettiamo in confronto i primi sette turni di campionato rispetto alle prime sette giornate della scorsa stagione DAZN ha fatto registrare un calo di circa 2,3 milioni di spettatori rispetto alla stagione 2023-2024 e circa 5,3 milioni rispetto alla stagione 2022-2023. Questo trend negativo se non dovesse cambiare potrebbe portare ad un tracollo di almeno 13-14 milioni.

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