Bettarini: "Edmundo pensava ci fosse il mare a Firenze. Quando ha scoperto la verità, ha dato di matto"
Intervenuto al podcast di Francesco Vitale, l'ex calciatore della Fiorentina, Stefano Bettarini, ha così parlato di Edmundo, svelando qualche retroscena sulla sua avventura in maglia viola: "Devi sape...
Intervenuto al podcast di Francesco Vitale, l'ex calciatore della Fiorentina, Stefano Bettarini, ha così parlato di Edmundo, svelando qualche retroscena sulla sua avventura in maglia viola: "Devi sapere che Edmundo a Firenze chiedendo se ci fosse il mare, gli risposero che c'era Bagno a Ripoli e lui dava per scontato che ci fosse. Quando arrivò a Firenze e capì che il mare non c'era, diede di matto e mi toccò portarlo a Viareggio ogni due-tre giorni perché lui voleva vedere il mare. Era convinto che a Bagno a Ripoli ci fosse il mare".
Spazio anche al Carnevale: "Una volta andò al Carnevale in Brasile, ma non tornava più. Mandarono dei dirigenti a riprenderlo, era sui carri a ballare e saltare".
Infine: "Quando giochi la sera, nel pomeriggio si fa il riposino, merenda e riunione tecnica. Arriviamo dopo la merenda, Trapattoni guarda e chiede a Luciano Dati: "Dov'è Edmundo?". Lo andò a chiamare in camera, era ancora a letto. Bussò alla porta, ma Edi tirò una ciabattata sulla porta per continuare a dormire. Noi eravamo tutti increduli, non sapevamo cosa sarebbe successo, pensavamo che lo avrebbe messo fuori. Invece Edmundo giocò titolare. Doppietta e 2-0 all'Empoli, la vinse da solo".
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