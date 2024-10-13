Pedullà: "Balotelli è vicino a tornare in Serie A, contatti ben avviati con il Genoa"

Il noto esperto di calciomercato ha riportato l'aggiornamento riguardo alla trattativa che porterebbe l'ex ragazzo prodigio al Genoa

Un ritorno inaspettato, ma che nelle ultime ore sta diventando sempre più concreto, quello di Mario Balotelli in Serie A. Come riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l’ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City tra le altre, e reduce dall’esperienza in Turchia con la maglia dell’Adana Demirspor, sarebbe pronto a tornare nel nostro campionato con la maglia del Genoa. Il grifone infatti, dopo aver già acquistato lo svincolato Gaston Pereiro, sarebbe pronto a rinforzare ancor di più il proprio reparto offensivo, orfano di Retegui e Guðmundsson. Entrambi potrebbero fare il loro esordio già dalla prossima settimana contro il Bologna, il 19 ottobre, o forse proprio con la Lazio nel turno successivo, in programma domenica 27 ottobre alle ore 15, allo Stadio Olimpico di Roma.

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