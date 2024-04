Maifredi: “La Fiorentina gioca male e prende un sacco di gol, squadra ideale per la Juve”

Max Allegri fa discutere e divide la tifoseria della Juve. Di lui ha parlato Luigi Maifredi, ex allenatore del club, a TuttoJuve, soffermandosi inoltre sul prossimo impegno dei bianconeri contro la Fiorentina allo Stadium:

“Alla fine della stagione si faranno le valutazioni. La panchina di Allegri è molto instabile in questo momento, non perché si vuol male ad Allegri ma per via dei risultati. E non qualificarsi in Champions sarebbe un dramma. La Juve ha una buona chance di raggiungere la finale di Coppa Italia, ma contro l’Atalanta nell’eventualità sarebbe molto difficile. L’impressione è che non ci sia più la sicurezza della grande squadra, c’è l’insicurezza di chi sa di non essere competitivo per un verso o per un altro. Questo rende difficoltoso lo svolgimento del gioco e l’applicazione in campo diventa poi quasi assente. Andrebbe fatta una bella chiacchierata in cui fargli capire che dovrebbe modernizzarsi. L’impressione è che sia rimasto fermo a Buffon, Barzagli, Chiellini e Pirlo, ma ormai sono passati quei tempi. Il tecnico bianconero ha dimostrato di essere un magnifico gestore di ottimi giocatori, ma non è riuscito a dimostrare di essere un grande allenatore. La gara con i viola spartiacque? Sì, sono d’accordo. Poi la Fiorentina è la squadra ideale da affrontare, visto che gioca male e prende un sacco di gol. Questa è una situazione perfetta per la Juve, che giocherà ancora in casa e il pubblico è con la squadra” Lo riporta calciomercato.com

