Antognoni scherza: "Guardiola in viola? Non siamo così forti, siamo giovani e puntiamo all'Europa League"

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato un intervista al quotidiano online spagnolo El Periodico. Fra le domande anche una piuttosto curioso, relativa ad una suggestione...

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato un intervista al quotidiano online spagnolo El Periodico. Fra le domande anche una piuttosto curioso, relativa ad una suggestione per il futuro della panchina viola: "Guardiola alla Fiorentina? Non siamo una squadra così forte per poter competere con Juventus, Inter, Milan e Roma".

Prosegue sulla Fiorentina: "Siamo una squadra giovane che punta all'Europa League, non in Champions. E Firenze ha 400 mila abitanti, mica come Roma o Milano".

Conclude con un pensiero per Cruyff: "Lo ammiravo molto. La sua Olanda era una novità assoluta alla nostra epoca".