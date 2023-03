“Julian Alvarez? Non so da quanto lo seguiva la Fiorentina, ma noi siamo stati veloci a prenderlo”

Manuel Estiarte, membro dello staff di Pep Guardiola al Manchester City, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno tornando a parlare di Julian Alvarez: “Io non so quanto la Fiorentina sia stata su Alvarez. Noi siamo stati veloci a prenderlo. Il nostro uomo in Sudamerica, che ci ha preso anche Gabriel Jesus, è stato bravo a consigliarcelo. Bisogna vedere quanto si è convinti di prendere un giocatore così. Andare li ad osservarlo. Il centro sportivo è il primo passo per formare una cantera. Avere 11-12 campi a disposizione, e quindi tanti anche per i giocatori della primavera, ti puoi prendere cura di loro. Questo è il primo grande passo di una grande società.”