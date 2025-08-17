Buffa: "Le proprietà straniere non rispettano la storia dei club, non amano il calcio italiano"

ll giornalista critica l'amichevole tra Palermo e City, sottolineando come l’appartenenza a gruppi multinazionali cancelli l’identità

“Questo è il mondo contemporaneo. Un’amichevole non dovrebbe svolgersi tra due proprietà compatibili, invece oggi succede. Secondo me non si ha più nessun rispetto per la storia dei club”. Nel corso di un’intervista rilasciata all’edizione palermitana de La Repubblica il noto giornalista e volto di Sky Sport Federico Buffa ha parlato così dell’amichevole fra Palermo e Manchester City , squadra che hanno in comune la proprietà del City Football Group, andata in scena nei giorni scorsi e terminata con una netta affermazione della squadra allenata da Pep Guardiola, bocciando in maniera chiara questo tipo di operazioni.

“È tutto un business. La maglia del Palermo è una maglia significativa i cui colori, secondo quanto si narra, sono derivati da un lavaggio finito male. - continua Buffa concentrandosi sulla storia - Il Palermo di fatto lo fondarono gli inglesi ed io sono sicuro che i proprietari non sanno nulla di questa storia”.

Buffa infine si concentra anche sull’affluenza di pubblico, circa 35 mila spettatori, che ha fatto da cornice alla partita: “Dal punto di vista del pubblico palermitano, ben venga. Mi dispiace soltanto che tutte queste proprietà straniere non abbiano un particolare affetto per la storia del calcio italiano. Non c’è più romanticismo”.

Lo riporta tuttomercatoweb.com