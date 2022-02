Il Manchester City si compra un club brasiliano, obiettivo far crescere e scovare giovani talenti

La notizia è stata anticipata nella giornata di ieri dal sito Galácticos Online: il City Football Group, la holding di club calcistici retta dal governo degli Emirati Arabi Uniti col Manchester City al centro del sistema, ha deciso di espandersi in Brasile e è molto vicino ad acquisire l’Esporte Clube Bahia.

Il club con sede a Salvador de Bahia sarebbe stato avvicinato durante queste settimane dagli emissari di Abu Dhabi. L’obiettivo è farne l’undicesima bandierina piantata nella mappa globale della holding dopo Inghilterra (Manchester City), Usa (New York City FC), Australia (Melbourne FC), Giappone (Yokohama Marinos), Uruguay (Montevideo City Torque), Spagna (Girona), Cina (Sichian Juniu), India (Mumbai City), Belgio (Lommel) e Francia (Troyes). Una mappa sempre più ampia per raggio, ma che adesso punta il paese col maggiore bacino al mondo in termini di produzione del talento calcistico: il Brasile, appunto.

Il Bahia, che milita nel massimo campionato brasiliano, sarebbe stato preferito al Londrina. E l’articolo di Galácticos Online riferisce che sia stato sondato anche un club di massima taglia come l’Internacional Porto Alegre.

L’operazione di acquisizione sarebbe giunta a una buona fase di avanzamento e viene facilitata dalla recente legge brasiliana che permette la trasformazione dei club calcistici in società per azioni (Sociedades Anônimas de Futebol). Per il momento rimane da registrare l’espansione di un sistema multiproprietario rispetto al quale la Fifa non sembra potere né volere porre argini. Lo scrive Calciomercato.com

