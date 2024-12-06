Labaro Viola

Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"

L’allenatore del Manchester City, dopo la sconfitta contro il Liverpool, aveva mimato il gesto delle 6 Premier League vinte rispondendo così ai cori dei tifosi dei "Reds", che invocavano il suo esoner...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2024 12:44
Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita" -
News
Manchester City
Guardiola
Mourinho
Condividi

L’allenatore del Manchester City, dopo la sconfitta contro il Liverpool, aveva mimato il gesto delle 6 Premier League vinte rispondendo così ai cori dei tifosi dei "Reds", che invocavano il suo esonero.

In conferenza stampa, poi, a Pep Guardiola è stato chiesto se quel gesto fosse paragonabile a quello di Mourinho che nel 2018 aveva ribadito le 3 Premier League vinte da allenatore. Pep aveva chiuso dicendo: "Io però ne ho vinte 6". Immediata la reazione dello Special One che ha sottolineato come i suoi titoli siano arrivati in maniera limpida e pulita: "Non voglio vincere affrontando 150 cause legali. Se perdo preferisco congratularmi con il mio avversario"; riferendosi così ai 150 capi d’accusa imputati al City dalla Premier League. Ecco il post di Cronache di Spogliatoio su Instagram:

FOLORUNSHO IDEA VIOLA PER LA MEDIANA. PER GENNAIO TORNA NEL MIRINO IL CENTROCAMPISTA ITALIANO DEL NAPOLI

https://www.labaroviola.com/folorunsho-idea-viola-per-la-mediana-per-gennaio-torna-nel-mirino-il-centrocampista-italiano-del-napoli/279746/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok