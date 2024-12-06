Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"

L’allenatore del Manchester City, dopo la sconfitta contro il Liverpool, aveva mimato il gesto delle 6 Premier League vinte rispondendo così ai cori dei tifosi dei "Reds", che invocavano il suo esoner...

L’allenatore del Manchester City, dopo la sconfitta contro il Liverpool, aveva mimato il gesto delle 6 Premier League vinte rispondendo così ai cori dei tifosi dei "Reds", che invocavano il suo esonero.

In conferenza stampa, poi, a Pep Guardiola è stato chiesto se quel gesto fosse paragonabile a quello di Mourinho che nel 2018 aveva ribadito le 3 Premier League vinte da allenatore. Pep aveva chiuso dicendo: "Io però ne ho vinte 6". Immediata la reazione dello Special One che ha sottolineato come i suoi titoli siano arrivati in maniera limpida e pulita: "Non voglio vincere affrontando 150 cause legali. Se perdo preferisco congratularmi con il mio avversario"; riferendosi così ai 150 capi d’accusa imputati al City dalla Premier League. Ecco il post di Cronache di Spogliatoio su Instagram:

https://www.labaroviola.com/folorunsho-idea-viola-per-la-mediana-per-gennaio-torna-nel-mirino-il-centrocampista-italiano-del-napoli/279746/