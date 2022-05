Viviano carica: “Sarei voluto essere in Curva Fiesole, avrei avuto meno pressioni rispetto al campo”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno il giorno di Fiorentina-Juventus, le sue parole:

“Potrebbe essere un sogno o un incubo, io sono positivo. Sono stracontento della stagione in generale, per tanti motivi andare in Europa potrebbe essere utili per fare il salto di qualità. Il calciatore vive la partita importante, ma fa fatica e ci vuole tempo per capire la città e la rivalità. Fossi nella Fiorentina sarei tranquillo per il campionato fatto dopo la scorsa stagione, hai questo bonus, è una vittoria a prescindere.

Alla Sampdoria ho vinto quasi tutti i derby contro il Genoa, perchè noi abbiamo sempre approcciato alla gara in maniera più tranquilla. Avrei voluto essere in Curva, con meno responsabilità, la vedrò in televisione.

A me Dragowski piace, ma dipende tanto dalle situazione, mi dispiace che vada via perchè secondo me è un ottimo portiere, comunque se la Fiorentina lo vende, incassa e ne prende un altro comunque è una grande vittoria. Contano più i piedi adesso? Giustamente direi, perchè riesci a fare cento cose meglio nel gioco della squadra partendo cosi, naturalmente devi essere bravo a capire quando giocare con i piedi e quanto lanciare. Bisogna capire quando, come e dove lanciare con i piedi. Terracciano è bravo nella scelta. Guardiola ha rovinato la generazione di allenatori, ma lo dice anche lui, perchè tutti cercano di imitarlo, lui ha speso 500 milioni per fare la squadra”

