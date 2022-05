Commisso ha caricato la Fiorentina, rassicurazioni sulla salute e battuta sull’infarto contro la Samp

Vigilia di Fiorentina-Juventus per la squadra viola che si gioca tutto nell’ultima partita di campionato, oggi ha parlato alla squadra il patron viola Rocco Commisso, rassicurando tutti sulla sua salute, con una battuta sull’infarto che avrebbe potuto avere nel vedere la partita contro la Sampdoria. Il patron viola ha ricordato al gruppo le grandi partite fatte contro Milan, Atalanta, Napoli, Inter e Roma, segno che questa squadra sia in grado di giocarsela con tutti, un posto in classifica costante al settimo posto nonostante le pesanti sconfitte subite. Ha caricato lo spogliatoio vicino ad un traguardo che manca da 6 anni a Firenze. Commisso ha fatto anche i complimenti anche a Italiano per il grande lavoro svolto e mandato un grande abbraccio alle famiglie dando appuntamento alla prossima stagione con l’obiettivo di vincere contro la Juventus per andare in Europa.

Flavio Ognissanti

