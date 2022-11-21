Guardiola non le manda a dire: “Tanti infortuni perchè si gioca troppo e chi comanda se ne frega”
Nell'organizzazione pensano alla quantità e non alla qualità
L'allenatore del Manchester City Josep Guardiola è stato intervistato ai microfoni di Sky mentre si trovava ad Abu Dhabi per assistere all'ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione. Ecco le sue dichiarazioni decisamente critiche nei confronti dei piani alti del calcio mondiale:
"La sosta? Stiamo tutti aspettando per vedere come torneranno i giocatori dopo la competizione. L'importante è sapersi adattare, nella vita ma soprattutto nel calcio.
I tanti infortuni? Una risposta chiara: non per quanto riguarda solo il Mondiale, ma ormai lo vediamo da stagioni con i calendari. Perchè giocatori come Benzema, Kantè, Pogba, Manè non vanno? Perchè si gioca troppo, ma quelli che comandano dall'alto se ne fregano.
Chi alzerà la coppa? Non lo so, ma spero chi giocherà meglio."
SABIRI SCARICATO DA STANKOVIC?
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