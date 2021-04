Liverpool e Manchester City vogliono Vlahovic, primi sondaggi per l’attaccante della Fiorentina

Sia il Liverpool che il Manchester United sono interessati al 21enne serbo della Fiorentina, Vlahovic che ha 13 gol e due assist in 31 presenze per i viola in questa stagione, attirando l’attenzione di Jurgen Klopp e Ole Gunnar Solskjaer, che sono alla ricerca di un attaccante del futuro per dare ai loro rispettivi attacchi una nuova vita in vista della prossima stagione. Il calciatore piace anche alla Juventus come riporta Tutto Juve.

