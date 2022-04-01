Figuraccia Allegri, cerca di smontare Guardiola ma sbaglia su Ederson e le statistiche lo inchiodano

La filosofia di Allegri è opposta a quella di Guardiola su come intendere il calcio, ma l'allenatore della Juventus ha sbagliato esempio

Le ore che ci avvicinano allo scontro diretto Juventus-Inter sono scandite da tante parole, dovute anche alla lunga sosta per le Nazionali. Facile dunque cadere in fallo tra interviste e dichiarazioni. In settimana ha parlato molto Max Allegri, in particolare con un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale GQ. Oltre al rifiuto per il Real Madrid, il secondo in carriera, per sposare nuovamente la causa bianconera, il tecnico livornese si è lasciato andare ad una dichiarazione sul collega Pep Guardiola che non è passata inosservata. Per molti una gaffe, per altri una semplice provocazione in stile Allegri. Ma tanto è bastato a sollevare un vespaio sui social.

Massimiliano Allegri confidenziale quello che, ai microfoni di GQ, si è aperto raccontando retroscena e impressioni sulla sua seconda avventura alla Juventus. Parlando del calcio in generale, da strenuo difensore di una mentalità poco legata ai tatticismi di oggi, il tecnico livornese ha fatto un parallelo con il maestro del tiki taka, oggi al Manchester City, per molti il miglior allenatore in circolazione.

“Guardiola è un allenatore straordinario, ma guardate che ha fatto. Tutti partono dal basso, ha comprato un portiere (Ederson, ndr) che fa lanci di ottanta metri. Voglio dire che spesso la gente si fa abbindolare da cose che non esistono: alla fine c’è da vincere la partita. E tutte le partite non sono uguali, senza contare che all’interno della partita ce ne sono tante diverse”.

Allegri smentito dai numeri sul City, Ederson e Guardiola

Parole quelle di Allegri che miravano evidentemente a sminuire la tanto osannata ricerca del gioco palla a terra da parte di Pep Guardiola. Eppure c’è chi si è preso la briga di andare a controllare. Il profilo Kikest.it ha messo online una statistica che riassume i dati sui passaggi totali, con particolare riguardo ai lanci lunghi del portiere, in Premier League. Da questi numeri si evince che Ederson, appunto il numero 1 dei Citizens, è in assoluto il portiere che, nell’ambito dei suoi passaggi, effettua meno lanci lunghi. Appena il 25 per cento. E c’è altro: considerando l’intera squadra, soltanto il Tottenham (1.279 finora) effettua meno lanci lunghi rispetto al Manchester City (1.333 in questo campionato). Lo riporta Sport Virgilio

ANTOGNONI E IL RETROSCENA SU THURAM

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