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Notizie Ederson Fiorentina

Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio

27 marzo 2025 12:42

Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini

27 marzo 2025 00:35

Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica

18 marzo 2025 16:46

Ederson accende la sfida: "Contro la Fiorentina è tosta. Ma può cambiare la nostra stagione"

15 settembre 2023 12:15

Corriere Fiorentino, la Fiorentina comprerà una grande mezz'ala. Piacciono Ederson e Luis Alberto

14 giugno 2022 11:53

Corriere Fiorentino, Grillitsch? No, Italiano vuole Ederson, l'austriaco piace alla dirigenza

09 giugno 2022 09:08

TMW, Ederson lascerà la Salernitana. Il gioiello piace alla Fiorentina, ma ci sono tante pretendenti

08 giugno 2022 12:12

Gazzetta dello Sport, Italiano innamorato follemente di Ederson. Ma la Salernitana spara alto

06 giugno 2022 16:51

Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo

15 maggio 2022 12:56

Gazzetta, Barone ieri era ad Empoli: per la Fiorentina spunta il nome di Ederson della Salernitana

15 maggio 2022 09:29

Figuraccia Allegri, cerca di smontare Guardiola ma sbaglia su Ederson e le statistiche lo inchiodano

01 aprile 2022 16:12

Salah show in Liverpool-Man City: segna da centrocampo ad Ederson ed i Reds vincono 4-3

14 gennaio 2018 20:22

A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar

20 luglio 2017 11:36

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