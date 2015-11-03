Notizie Ederson Fiorentina

Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio
27 marzo 2025 12:42
Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini
27 marzo 2025 00:35
Atalanta, assenza pesante a centrocampo verso la Fiorentina: Gasperini perde Ederson per squalifica
18 marzo 2025 16:46
Ederson accende la sfida: "Contro la Fiorentina è tosta. Ma può cambiare la nostra stagione"
15 settembre 2023 12:15
Corriere Fiorentino, la Fiorentina comprerà una grande mezz'ala. Piacciono Ederson e Luis Alberto
14 giugno 2022 11:53
Corriere Fiorentino, Grillitsch? No, Italiano vuole Ederson, l'austriaco piace alla dirigenza
09 giugno 2022 09:08
TMW, Ederson lascerà la Salernitana. Il gioiello piace alla Fiorentina, ma ci sono tante pretendenti
08 giugno 2022 12:12
Gazzetta dello Sport, Italiano innamorato follemente di Ederson. Ma la Salernitana spara alto
06 giugno 2022 16:51
Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo
15 maggio 2022 12:56
Gazzetta, Barone ieri era ad Empoli: per la Fiorentina spunta il nome di Ederson della Salernitana
15 maggio 2022 09:29
Figuraccia Allegri, cerca di smontare Guardiola ma sbaglia su Ederson e le statistiche lo inchiodano
01 aprile 2022 16:12
Salah show in Liverpool-Man City: segna da centrocampo ad Ederson ed i Reds vincono 4-3
14 gennaio 2018 20:22
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