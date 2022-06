Gazzetta dello Sport, Italiano innamorato follemente di Ederson. Ma la Salernitana spara alto

Vincenzo Italiano innamorato di Ederson. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a centrocampo la situazione del centrocampo della Fiorentina è complicata. Italiano si sarebbe tenuto volentieri Torreira che al momento è un ex viola e le possibilità di cambiare la questione sono ridottissime. Il secondo tassello, Gaetano Castrovilli, sarà out per il brutto infortunio al ginocchio che lo terrà ai box per buona parte della stagione. Servono idee e giocatori forti. Luis Alberto pare più una suggestione visti i costi: Ederson (Salernitana) piace da matti ad Italiano fin da quando giocava nel Corinthias. Adesso il prezzo è molto alto e non facilmente aggredibile, senza parlare della concorrenza. Per questo non risultano mosse ufficiali del club viola. Sul taccuino di Pradè sono presenti anche Tameze, considerato interessante dalla società gigliata, e Sensi.