Il Corriere Fiorentino racconta che la società viola ha deciso di fare l’investimento più corposo nella mezz’ala che andrà a sostituire l’infortunato Castrovilli. Per questo la Fiorentina sarebbe interessata a Luis Alberto che sembra sempre più in uscita dalla Lazio e a Ederson che alla Salernitana ha fatto un grande campionato mostrandosi come una vera e propria rivelazione.

LE NOVITA’ SUL TERZINO DESTRO