Gazzetta, per Dodò manca l’accordo con lo Shakhtar. Resta viva la pista Odriozola? Prossimi 10 giorni decisivi

Una priorità di mercato sarà quella di colmare la casella vacante a destra. Al momento in rosa c’è solo Venuti e la Fiorentina si sta muovendo ad ampio raggio. Piace sempre molto Dodò (’98) dello Shakhtar Donetsk: esterno basso dalla grande spinta, tecnico e veloce. L’accordo col giocatore può essere trovato, quello con il club invece al momento proprio non c’è. Attenzione però ai vecchi amori.

Perché il destino di Odriozola non è segnato al 100%, anzi. Il terzino, autore di una grande stagione in viola, ha sempre fatto intendere di sognare il ritorno al Real Madrid (proprietario del cartellino) da protagonista. Altrimenti, essendosi trovato magnificamente a Firenze, sarebbe tornato molto volentieri. Sul futuro del basco non ci sono certezze con il Ma- drid che non ha ancora affrontato la questione. Non dovesse esserci spazio, attenzione alla Fiorentina. Prima che Odrio possa essere tentato da altri lidi infatti, il club viola sta provando a tornare alla carica. I contatti non sono mai stati interrotti anche se qui, rispetto ad altri ruoli, un po’ di fretta c’è. I prossimi 7- 10 giorni saranno decisivi per capire il da farsi ed eventualmente formulare un’offerta. O ancora di prestito (ma sarebbe complicato pagare interamente l’ingaggio, altissimo, del ragazzo). O di trasferimento definitivo. Provando in quel senso a spalmare lo stipendio, ma dovendo trovare un accordo col Real. Operazioni entrambe molto complicate. Ma non del tutto impossibili. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

