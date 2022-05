Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo

In vista della prossima stagione la Fiorentina dovrà rinforzare la mediana in considerazione anche del terribile infortunio di Castrovilli. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, circolano le prime suggestioni come quella del laziale Luis Alberto (complicatissimo). Italiano segue dai tempi dello Spezia Ederson, ora alla Salernitana. Il tecnico ed il suo staff rimasero entusiasti dalle qualità del ragazzo che allora giocava in Brasile: il prezzo è schizzato alle stelle considerando l’impatto eccezionale che ha avuto con il campionato di Serie A. Tra i giovani è sempre piaciuto Asllani (2002) dell’Empoli, già ambito da grandi club.

