Flachi: “Fiorentina in Champions con la finale di Coppa Italia. Occhio a Caputo e Candreva”

Francesco Flachi domanda secca: più facile si salvi la ’sua’ Samp o vada in Europa la ’sua’ Fiorentina? «Eh… Diciamo che tutte e due possono centrare l’obiettivo e, non ci nascondiamo, il fatto di giocare di lunedì è un aiutino per entrambe. Buona parte dei giochi potrebbero essere fatti oggi, domenica…».

Quindi prevede un lunedì tutto sommato, tranquillo?«Potrebbe essere così, ma questa è solo una combinazione. La migliore, poi ce ne sono altre cento che renderanno la sfida tesa, nervosa e difficile da leggere». Un consiglio alla Fiorentina?«Di non prendere sottogamba il fatto di giocare con un avversario che ha sofferto e sta soffrendo molto».

E’ più sorpreso dal vedere la Samp in cattive acque o la Fiorentina che può portarsi a casa l’Europa?«I viola secondo me sono dove sarebbero voluti essere. Hanno lavorato per questo. Italiano ha portato ambizione e gioco. Dico di più, se la Fiorentina avesse passato il turno di coppa, non avrebbe avuto il calo che ha avuto e secondo me avrebbe potuto chiudere la stagione anche al quarto posto».

E la Samp?«Tenuto conto dei giocatori e delle buone individualità che ha non me la sarei aspettata con in affanno e nei guai».Messaggino a Giampaolo: chi sono i due viola da controllare con maggiore attenzione?«Nico Gonzalez perchè è in gran condizione, salta l’uomo e crea superiorità numerica. Poi Bonaventura, perché porta qualità, esperienza e nei momenti giusti o magari delicati sa prendersi le responsabilità».Messaggino a Italiano: che sono i due blucerchiati da temere di più?«Candreva perché con il suo modo di giocare può mettere in difficoltà la manovra viola. Quindi Caputo: è un uomo d’area puro, si crea e cerca occasioni. Magari ha un rendimento incostante, ma se sta bene sono guai». Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, MOURINHO NON L’HA PRESA BENE, LA ROMA HA CHIESTO DI NON FARLO INTERAGIRE CON LO STUDIO DI DAZN