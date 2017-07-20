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A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar

Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A'Bola, il Benfica sarebbe fortemente interessato a Ciprian Tatarusanu, già cercato anche dal Nantes di Claudio Ranieri. Dopo la partenza di Ederson in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 11:36
A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A'Bola, il Benfica sarebbe fortemente interessato a Ciprian Tatarusanu, già cercato anche dal Nantes di Claudio Ranieri. Dopo la partenza di Ederson in direzione Manchester City, il club lusitano è alla ricerca di un nuovo estremo difensore affidabile, da affiancare all'esperto Julio Cesar.

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