A'Bola: il Benfica su Tatarusanu, dopo Ederson al City vuole un portiere affidabile accanto a Julio Cesar
Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A'Bola, il Benfica sarebbe fortemente interessato a Ciprian Tatarusanu, già cercato anche dal Nantes di Claudio Ranieri. Dopo la partenza di Ederson in...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2017 11:36
Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A'Bola, il Benfica sarebbe fortemente interessato a Ciprian Tatarusanu, già cercato anche dal Nantes di Claudio Ranieri. Dopo la partenza di Ederson in direzione Manchester City, il club lusitano è alla ricerca di un nuovo estremo difensore affidabile, da affiancare all'esperto Julio Cesar.