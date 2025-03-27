Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio

TuttoAtalanta.com fa il punto su quella che è la situazione delicatissima della Dea in vista della prossima stagione, con tanti addi e una rivoluzione alle porte:l destino dell’Atalanta sembra essere...

TuttoAtalanta.com fa il punto su quella che è la situazione delicatissima della Dea in vista della prossima stagione, con tanti addi e una rivoluzione alle porte:

l destino dell’Atalanta sembra essere arrivato a un bivio delicatissimo, sia sul fronte panchina che sul mercato dei giocatori. Gian Piero Gasperini, con il contratto in scadenza nel 2026 ma intenzionato a non rinnovare, tiene in sospeso la piazza bergamasca, alimentando le voci di un divorzio anticipato. Allo stesso tempo, i gioielli della Dea – su tutti Lookman ed Ederson – sono oggetto del desiderio di mezza Europa, con l’Inghilterra in prima fila per strappare due dei protagonisti di questi ultimi anni sotto la guida del Gasp.

La situazione contrattuale del tecnico nerazzurro ha gettato nuova linfa alle voci che lo vorrebbero alla Roma. I Friedkin apprezzano il suo lavoro e sarebbero pronti a offrirgli un progetto pluriennale, contando sulla benedizione di Ranieri, che sembra destinato a un ruolo dirigenziale. Per l’Atalanta, perdere Gasperini significherebbe dire addio all’architetto di un ciclo straordinario, ma potrebbe anche aprirsi una nuova fase di crescita e rinnovamento.

Nel caso di un addio a Gasperini, la dirigenza bergamasca avrebbe già in mente diversi profili: tra questi, Thiago Motta, uscito malconcio dall’ultima esperienza con la Juventus ma ancora molto stimato a Zingonia. Un allenatore giovane, intraprendente e in linea con la filosofia del club, pronto a raccogliere l’eredità di un maestro come il Gasp. Sul taccuino restano anche altre opzioni, fra cui Palladino e Tudor, ma Motta sembra la scelta più calda per prendere in mano il testimone.

Le manovre di mercato non si fermano alla panchina - approfondisce L'Eco di Bergamo -. Ademola Lookman, esploso in maniera definitiva sotto la gestione Gasperini, è seguito da diversi top club europei, con le big di Premier League in testa. Dall’Arsenal al Chelsea, fino a un Manchester United disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per assicurarsi l’attaccante nigeriano. Anche Ederson è ambito da varie squadre, pronte a fare carte false per assicurarsi la sua duttilità in mezzo al campo.

Se davvero Lookman ed Ederson dovessero salutare Bergamo, l’Atalanta incasserebbe un importante tesoretto da reinvestire, avviando un nuovo ciclo con o senza Gasperini in panchina. Il club nerazzurro ha già dimostrato di saper rigenerarsi, ma molto dipenderà dalle scelte estive: trovare l’allenatore giusto e mantenere alta la competitività del roster sarà la sfida principale per restare in vetta al calcio italiano. Un’estate bollente, insomma, con tante questioni aperte che promettono di rivoluzionare il futuro della Dea.