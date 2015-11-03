Notizie Lookman Fiorentina

Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen
14 novembre 2025 21:51
Juric sullo scontro di Marsiglia: "Lookman ragazzo particolare, questi episodi migliorano i rapporti"
08 novembre 2025 15:45
Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona
05 novembre 2025 23:04
Bufera Atalanta, striscione pesante dei tifosi contro Lookman: “Per noi rimani un ingrato”
20 settembre 2025 15:15
Attenta Fiorentina! Novità in casa Atalanta: Lookman chiarisce con Juric e la dirigenza e torna in gruppo
18 settembre 2025 16:31
Lookman si rifiuta di giocare anche contro il PSG. L'Atalanta pensa ad un aumento per convincerlo
16 settembre 2025 12:21
Caos Atalanta, Juric attacca Lookman: “Non devo pregarlo di giocare per noi! Siamo l’Atalanta e abbiamo dei valori”
13 settembre 2025 15:36
Sky spiega il caso Lookman: stop alle trattative con l'Inter, il giocatore sta tornando a Bergamo
18 agosto 2025 22:47
Caos in casa Atalanta: Lookman vuole andare all'Inter e non si presenta all'allenamento odierno
04 agosto 2025 19:44
Lookman, rottura totale con l’Atalanta: dopo il no all’Inter cancella le foto con la Dea
01 agosto 2025 18:38
Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni
21 luglio 2025 23:41
Se l'Inter non arriva a Lookman il piano B è Nico Gonzalez, su di lui anche l'Atletico Madrid
17 luglio 2025 12:27
Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio
27 marzo 2025 12:42
Gasperini su Lookman: "Mi dispiace, non volevo offendere nessuno. L'Udinese ha dimostrato che ci sono le gerarchie"
22 febbraio 2025 15:21
Scoppia il caso in casa Atalanta? Lookman risponde a Gasperini: “Parole profondamente irrispettose. Fa male”
19 febbraio 2025 14:30
Da Bergamo: "Se l'Atalanta vende Lookman torna su Nico con un offerta economica importante"
19 agosto 2024 11:47
Gazzetta: "Nico in, Lookman out? L'Atalanta può beffare la Juve con un'offerta flash per la Fiorentina"
19 agosto 2024 08:35
Finalmente Sportmediaset rende pubbliche le immagini: gol di Lookman regolare per millimetri
25 aprile 2024 14:15
Guai per l'Atalanta: dopo Koopmeiners anche Lookman vuole andare via. TMW: "Non si è ambientato"
22 aprile 2024 19:07
Lookman e Boga sono costati all'Atalanta quanto alla Fiorentina sono costati Cabral e Ikonè
22 gennaio 2023 22:45
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