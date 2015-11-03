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Notizie Lookman Fiorentina

Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen

14 novembre 2025 21:51

Juric sullo scontro di Marsiglia: "Lookman ragazzo particolare, questi episodi migliorano i rapporti"

08 novembre 2025 15:45

Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona

05 novembre 2025 23:04

Bufera Atalanta, striscione pesante dei tifosi contro Lookman: “Per noi rimani un ingrato”

20 settembre 2025 15:15

Attenta Fiorentina! Novità in casa Atalanta: Lookman chiarisce con Juric e la dirigenza e torna in gruppo

18 settembre 2025 16:31

Lookman si rifiuta di giocare anche contro il PSG. L'Atalanta pensa ad un aumento per convincerlo

16 settembre 2025 12:21

Caos Atalanta, Juric attacca Lookman: “Non devo pregarlo di giocare per noi! Siamo l’Atalanta e abbiamo dei valori”

13 settembre 2025 15:36

Sky spiega il caso Lookman: stop alle trattative con l'Inter, il giocatore sta tornando a Bergamo

18 agosto 2025 22:47

Caos in casa Atalanta: Lookman vuole andare all'Inter e non si presenta all'allenamento odierno

04 agosto 2025 19:44

Lookman, rottura totale con l’Atalanta: dopo il no all’Inter cancella le foto con la Dea

01 agosto 2025 18:38

Sportitalia rivela: l'Atalanta vuole Chiesa per sostituire Lookman. Operazione da 12 milioni

21 luglio 2025 23:41

Se l'Inter non arriva a Lookman il piano B è Nico Gonzalez, su di lui anche l'Atletico Madrid

17 luglio 2025 12:27

Rivoluzione Atalanta: Gasperini andrà via a fine stagione, anche Ederson e Lookman verso l'addio

27 marzo 2025 12:42

Gasperini su Lookman: "Mi dispiace, non volevo offendere nessuno. L'Udinese ha dimostrato che ci sono le gerarchie"

22 febbraio 2025 15:21

Scoppia il caso in casa Atalanta? Lookman risponde a Gasperini: “Parole profondamente irrispettose. Fa male”

19 febbraio 2025 14:30

Da Bergamo: "Se l'Atalanta vende Lookman torna su Nico con un offerta economica importante"

19 agosto 2024 11:47

Gazzetta: "Nico in, Lookman out? L'Atalanta può beffare la Juve con un'offerta flash per la Fiorentina"

19 agosto 2024 08:35

Finalmente Sportmediaset rende pubbliche le immagini: gol di Lookman regolare per millimetri

25 aprile 2024 14:15

Guai per l'Atalanta: dopo Koopmeiners anche Lookman vuole andare via. TMW: "Non si è ambientato"

22 aprile 2024 19:07

Lookman e Boga sono costati all'Atalanta quanto alla Fiorentina sono costati Cabral e Ikonè

22 gennaio 2023 22:45

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