Se l'Inter non arriva a Lookman il piano B è Nico Gonzalez, su di lui anche l'Atletico Madrid

L'indiscrezione riguardante l'Inter in pressing su Ademola Lookman e l'Atalanta sta facendo impazzire i tifosi nerazzurri e scatena la curiosità di chi sta cercando di riavvolgere il nastro della trat...

L'indiscrezione riguardante l'Inter in pressing su Ademola Lookman e l'Atalanta sta facendo impazzire i tifosi nerazzurri e scatena la curiosità di chi sta cercando di riavvolgere il nastro della trattativa. Ma nella giornata di ieri, improvvisamente, la dirigenza meneghina avrebbe già raggiunto un accordo con il giocatore nigeriano classe '97 per il suo trasferimento all'ombra della Madonnina ma ora l'obiettivo principale è di scalfire la posizione rigida della Dea.

Immobile sulla richiesta di quasi 60 milioni di euro, riferisce l'edizione odierna de La Stampa, con l'Atletico Madrid ancora dietro l'angolo per Lookman invece l'Inter starebbe stilando un'offerta da 45 milioni bonus inclusi da presentare all'Atalanta. Forte del sì incassato dal giocatore, il club nerazzurro comunque non resta a guardare l'evoluzione della vicenda e nel frattempo si tutela con dei piani di riserva per rinforzare il proprio pacchetto offensivo.

Per garantire almeno una nuova soluzione a coach Chivu oltre a Bonny e alla ThuLa. A questo proposito, secondo quanto riferito dal quotidiano piemontese, l'Inter ha acquisito delle informazioni riguardo la situazione Nico Gonzalez. L'esterno offensivo argentino sembrerebbe in uscita dalla Juventus, che vorrebbe chiudere la cessione con l'Al-Ahli per 30 milioni ma il giocatore starebbe riflettendo ora. E dietro questi pensieri e temporeggiamenti potrebbe esserci l'Atletico Madrid ma anche i nerazzurri. Lo scrive Tuttomercatoweb