Sky spiega il caso Lookman: stop alle trattative con l'Inter, il giocatore sta tornando a Bergamo

L'Inter si tira ufficialmente indietro dalla corsa a Lookman: il giocatore deve rientrare in Italia con la squadra bergamasca.

La telenovela su Lookaman sembra stia giungendo alla conclusione. Secondo quanto riporta Sky, il giocatore starebbe facendo ritorno in Italia in queste ore dopo lo stop alla trattativa con L'Inter. Non è chiaro se il giocatore tornerà anche ad allenarsi.

Intanto l'Inter ha detto stop alla trattativa ufficialmente, anche se potrebbe solo essere una strategia di mercato per rifarsi sotto negli ultimi giorni in caso la situazione a Bergamo non si risolvesse,