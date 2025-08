Caos in casa Atalanta: Lookman vuole andare all’Inter e non si presenta all’allenamento odierno

Il caso Lookman si fa sempre più pruriginoso per l’Atalanta: dopo il messaggio social in cui l’attaccante ha esplicitato il fatto di volere andare via, oggi non si è presentato all’allenamento personalizzato per recuperare da un piccolo guaio fisico. La situazione evolverà con delle contromisure da parte della società bergamasca per questo grave fatto. La situazione fa piacere all’Inter, che trova nel giocatore un alleato per forzare la mano con la società di Percassi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport