Mal di pancia Lookman: maxi offerta del Galatasaray col nigeriano pronto ad accettare con la regia di Osimhen

Sembra una stagione complicata quella di Ademola Lookman che aveva chiesto la cessione in estate ed era finito fuori rosa, salvo poi essere reintegrato dall’Atalanta.

Nelle ultime ore sta emergendo sempre più con forza la notizia di un avvicinamento di Ademola Lookman al Galatasaray. Per il nigeriano, stando a quanto riportato dal media turco Fanatik, è infatti arrivata una prima offerta dal club giallorosso per un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione, proposta che collocherebbe Lookman tra i potenziali top player dell’intero campionato turco. La strategia del Galatasaray è quella di convincere prima il giocatore per poi lavorare sul prezzo del cartellino con l’Atalanta.

L’attacante dell’Atalanta di Raffaele Palladino sembrerebbe orientato ad accettare la proposta del club turco, forte della regia di Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray e compagno di Nazionale di Lookman.