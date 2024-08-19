Da Bergamo: "Se l'Atalanta vende Lookman torna su Nico con un offerta economica importante"

L’Atalanta si trova in una situazione delicata sul mercato, con l’interesse del PSG per Ademola Lookman che potrebbe concretizzarsi in un’offerta nelle prossime ore. Se il club francese dovesse metter...

L’Atalanta si trova in una situazione delicata sul mercato, con l’interesse del PSG per Ademola Lookman che potrebbe concretizzarsi in un’offerta nelle prossime ore. Se il club francese dovesse mettere sul piatto una cifra considerevole, la Dea sarebbe costretta a muoversi rapidamente per trovare un sostituto di pari valore. In cima alla lista dei desideri del club bergamasco c’è Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina e obiettivo della Juventus. Per portare a Bergamo il talento argentino, l’Atalanta dovrà agire con decisione e tempestività. La Juventus, infatti, è già in pole position per Nico Gonzalez, con un accordo che garantirebbe al giocatore un contratto da 3,5 milioni di euro all’anno fino al 2029. Tuttavia, un’offerta economica importante potrebbe ribaltare le carte in tavola e rimettere la Dea in corsa per l’argentino. Mal nigeriano ha dimostrato tutto il suo valore nella finale di Europa League a Dublino, segnando una tripletta che ha portato l’Atalanta al trionfo.

Questo exploit ha aumentato il suo valore di mercato, e la dirigenza bergamasca non intende accettare meno di 50-60 milioni di euro per il suo cartellino. La cifra ottenuta dalla cessione di Lookman potrebbe essere reinvestita in un colpo di mercato che manterrebbe alta la qualità della rosa nerazzurra il tempo stringe: la trattativa per Lookman dovrà concludersi in Se il PSG dovesse avanzare un’offerta adeguata e in tempi brevi, l’Atalanta avrebbe le risorse necessarie per presentarsi alla Fiorentina con una proposta convincente per Nico Gonzalez. Non sarà semplice, considerato l’interesse della Juventus, ma con il giusto approccio economico, la Dea potrebbe ancora sperare di aggiudicarsi uno dei giocatori più ambiti del campionato italianotempi rapidi per permettere all’Atalanta di non rimanere scoperta in attacco. Lo scrive TuttoAtalanta.com

LA FIORENTINA VUOLE 40 MILIONI PER NICO

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