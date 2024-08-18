Sportmediaset: "La Fiorentina vuole 40 milioni per Nico e non accetta prestiti, distanza con la Juventus"
Secondo Sportmediaset, la Juventus offre 25 milioni di euro più bonus, mentre la Fiorentina di Commisso non vuole scendere sotto i 40 milioni
In casa Fiorentina, archiviato l'1-1 della prima giornata di campionato contro il Parma, continua a tenere banco la trattativa legata a Nico Gonzalez con la Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset nel proprio telegiornale sportivo, i Viola valutano l'attaccante argentino 40 milioni di euro, posizione fortemente voluta dal presidente Rocco Commisso, mentre la valutazione della società bianconera è di 25 milioni di euro più bonus.
C'è dunque ancora distanza tra i due club, anche perché la Fiorentina non sembra intenzionata ad accettare prestiti ma piuttosto determinata a vendere il giocatore classe 1998 a titolo definitivo. Lo scrive TMW.
https://www.labaroviola.com/thiago-motta-toglie-mckennie-dal-mercato-e-un-giocatore-utile-e-funzionale-alle-nostre-esigenze/264569/