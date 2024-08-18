Thiago Motta toglie McKennie dal mercato: "È un giocatore utile e funzionale alle nostre esigenze"

L'allenatore della Juventus ha definitivamente tolto dal mercato McKennie, accostato più volte alla Fiorentina in questa finestra di mercato

Prima conferenza stampa precampionato per l'allenatore della Juventus, Thiago Motta, che domani affronta il neopromosso Como per la prima giornata di Serie A. Tanti i temi toccati, tra cui inevitabilmente alcuni aspetti di mercato. Su tutti, quello relativo a Weston McKennie, da ieri tornato ad allenarsi con la squadra bianconera dopo settimane di voci di mercato, che lo avevano dato vicino alla Fiorentina. "McKennie è un giocatore utile per noi e funzionale per le nostre esigenze", ha detto il tecnico alla vigilia dell'esordio, di fatto togliendo una volta per tutte il centrocampista statunitense dal mercato. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI ADANI

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