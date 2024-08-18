Adani elogia Batistuta: "Era un maniaco della perfezione, viveva solo per fare gol"

Lele Adani ha parlato dei tempi in cui giocava alla Fiorentina, ricordando soprattutto Cecchi Gori e Batistuta

Lele Adani, ex giocatore della Fiorentina e attualmente opinionista calcistico in televisione, si è raccontato in una lunga intervista al Fatto Quotidiano, in cui ha anche parlato di Fiorentina e dei vari ricordi legati al club viola, con il quale ha anche vinto l'ultima Coppa Italia nell'ormai lontano 2001. Queste le sue parole sui viola:

Su Cecchi Gori: "Ho giocato negli ultimi tre anni della sua gestione a Firenze, prima del fallimento. Aveva la Fiorentina dentro. Dopo la vittoria contro il Manchester United era talmente felice da entrare nello spogliatoio e sempre felice finì nella cesta dei panni sporchi. Nel periodo del fallimento, noi non prendevamo lo stipendio da mesi, eppure lui ci chiamava e ci diceva di non credere alle voci e che avrebbe sistemato tutti, pochi mesi dopo è fallito."

Su Batistuta: "Era un maniaco della perfezione, più legato al gol che ad altro. Aveva sempre dolore, arrivava agli allenamenti con le caviglie gonfie e il massaggiatore a disposizione. Magari tornava dall’Argentina, era atterrato poche ore prima della partita e con il fuso orario, ma scendeva in campo e segnava. L’ho ritrovato in Qatar e mi ha detto "Finalmente sono felice”. Non sentiva più il dolore alle caviglie."

Sulla Coppa Italia vinta nel 2001: "Con la Fiorentina ho vinto la Coppa Italia. Durante la notte di festeggiamenti, la Coppa non si trovava. Era a casa mia, partecipe di una notte di fuoco con una donna, oggetto del desiderio. Il giorno dopo era nello spogliatoio."

FIORENTINA SU NGONGE

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