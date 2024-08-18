TMW, la Fiorentina ha chiesto Ngonge al Napoli, la risposta per ora è stata negativa

Per sistemare il reparto offensivo, la Fiorentina torna sul 'vecchio pallino' Cyril Ngonge. Come raccolto da TMW, i viola hanno fatto un tentativo per assicurarsi l'esterno offensivo attualmente in fo...

Per sistemare il reparto offensivo, la Fiorentina torna sul 'vecchio pallino' Cyril Ngonge. Come raccolto da TMW, i viola hanno fatto un tentativo per assicurarsi l'esterno offensivo attualmente in forza al Napoli. La risposta è stata negativa, ma non è detto che il giocatore nel rush finale del mercato estivo non possa cambiare idea. Il club di Commisso, come già accennato, aveva già avuto nel mirino Ngonge. Il corteggiamento, o comunque l'idea di mercato, c'è stato nell'ultima sessione invernale ma alla fine il belga dal Verona si è trasferito in maglia azzurra. Con i partenopei nella seconda parte di stagione ha giocato 14 partite tra campionato e Champions, segnando anche 1 gol.

Nel match d'esordio della gestione Conte, in Coppa Italia contro il Modena, è entrato solo nel finale. L'imminente arrivo sotto il Vesuvio di David Neres potrebbe farlo scendere ancora di più nelle gerarchie. Ecco perché, con il passare dei giorni, la sua posizione nei confronti delle avances della società viola potrebbe cambiare.