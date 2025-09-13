Caos Atalanta, Juric attacca Lookman: “Non devo pregarlo di giocare per noi! Siamo l’Atalanta e abbiamo dei valori”

L’allenatore degli orobici ha spiegato in tono acceso la situazione attorno al calciatore nigeriano Ademola Lookman

Alla vigilia di Atalanta-Lecce, ha preso la parola l’allenatore nerazzurro Ivan Juric, il quale ha risposto in tono polemico ad una domanda relativa al calciatore Ademola Lookman: “Ho un buonissimo rapporto con il ragazzo, ci parliamo e confrontiamo, però, d’altra parte, non lo devo pregare per giocare! Siamo l’Atalanta e abbiamo dei valori”.