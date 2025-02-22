Gasperini su Lookman: "Mi dispiace, non volevo offendere nessuno. L'Udinese ha dimostrato che ci sono le gerarchie"

Sul suo futuro ha detto: “Non ci saranno ulteriori rinnovi, vedremo se andremo a scadenza o se interromperemo prima”

Ganpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima di Empoli-Atalanta, ritornando sull'episodio di Ademola Lookman e il calcio di rigore sbagliato in Champions League contro il Brugge: “Ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo…la mia non voleva essere una frase offensiva. Ieri abbiamo avuto in Lecce-Udinese quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo “dai tieni la palla, buttala dentro”. Può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore".

"Ho quasi la sensazione che ci sia la volontà d''infangare' l’Atalanta, descrivendola come una squadra allo sbando, ma la realtà è un po’ diversa. Parlo sempre di fronte ai ragazzi. Si è sentito offeso?, non volevo offendere nessuno. Secondo me è andata bene così perché non c’è stato nessuno teatrino. Mi ha fatto piacere vedere quella situazione in Lecce-Udinese ieri sera, soprattutto quello che hanno fatto giocatori e l'allenatore. Ritornando ad Ademola, è entrato nel modo straordinario, il suo gesto anche se generoso, non cambia quella che è la mia idea”.

Infine, ha dichiarato sul suo futuro: “Non ci saranno ulteriori rinnovi, vedremo se andremo a scadenza o se interromperemo prima”.

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