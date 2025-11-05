Tensione Atalanta, Juric affronta Lookman che non gradisce la sostituzione e lo strattona

Brutta scena a Marsiglia durante la gara di Champions League tra i padroni di casa e l’Atalanta. Al minuto 75’, dopo essere stato richiamato in panchina, Ademola Lookman ha reagito con evidente nervosismo, dando vita a un acceso battibecco con l’allenatore Ivan Juric.

L’attaccante nigeriano, visibilmente contrariato, ha lasciato il campo scuotendo la testa e borbottando frasi di protesta. Juric, notando l’atteggiamento del giocatore, si è avvicinato per cercare di parlargli, afferrandolo per un braccio nel tentativo di calmarlo e chiarire subito l’equivoco. La scena è stata ripresa dalle telecamere e non è passata inosservata ai tifosi presenti al “Vélodrome”.

La tensione di Lookman potrebbe essere legata all’episodio accaduto pochi minuti prima: al 69’ infatti, gli era stato annullato un gol del vantaggio per posizione di fuorigioco, una decisione che aveva già fatto salire la frustrazione dell’attaccante. L’Atalanta ha poi vinto tra le polemiche la gara per 1-0 con il gol vittoria segnato in pieno recupero da Lazar Samardzic.