Attenta Fiorentina! Novità in casa Atalanta: Lookman chiarisce con Juric e la dirigenza e torna in gruppo

È questa la notizia che arriva da Bergamo, con il nigeriano che potrà quindi essere convocato per le prossime partite. Bisognerà capire come verrà accolto dalla città dopo tutto quello che è successo...

È questa la notizia che arriva da Bergamo, con il nigeriano che potrà quindi essere convocato per le prossime partite. Bisognerà capire come verrà accolto dalla città dopo tutto quello che è successo dall'estate in poi, ma il primo passo è stato fatto dopo settimane di tensione e di difficile convivenza.

Con il club aveva già incominciato a mandare segnali fra domenica e lunedì. È confermato di un colloquio con la società - presente anche Pagliuca per cercare di mediare - che è stato fatto prima della partenza della squadra verso Parigi.

Questa mattina ha deciso di parlare con Ivan Juric, il tecnico, dicendo di volere svoltare pagina ed è pronto a dare il massimo in campo, come del resto chiesto da mister e club. Poi ha avuto una lunga discussione con la squadra, spiegando che sia stata un'estate difficile per lui ma che ora ha ritrovato la serenità e le motivazioni giuste.

Dunque Lookman torna disponibile in casa Atalanta e potrà anche essere convocato per la prossima partita con il Torino, lo riporta TMW.