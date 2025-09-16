Lookman si rifiuta di giocare anche contro il PSG. L'Atalanta pensa ad un aumento per convincerlo

C'è grande attesa, a Bergamo, per capire se Ademola Lookman sarà convocato per la partita contro il Paris Saint Germain. Dopo l'assenza contro il Lecce - ben ammortizzata dalla squadra di Ivan Juric c...

C'è grande attesa, a Bergamo, per capire se Ademola Lookman sarà convocato per la partita contro il Paris Saint Germain. Dopo l'assenza contro il Lecce - ben ammortizzata dalla squadra di Ivan Juric che ha risposto con un quattro a uno - quella con il PSG può essere la cartina tornasole di una situazione che, almeno per ora, continua a essere complicata.

Anche per questo nelle scorse ore è arrivato, a Zingonia, Stephen Pagliuca. Il chairman dell'Atalanta vuole cercare di sbrogliare la situazione sfruttando un rapporto ottimo con il nigeriano, risalente a ben prima delle parole in sua difesa contro l'ex tecnico Gian Piero Gasperini. La situazione però continua a essere molto intricata. Gli agenti del giocatori, facenti le veci di Lookman, sembrano inflessibili e continuano a sottolineare come ci sia oramai una spaccatura con la società.

La diplomazia però sta lavorando per cercare di oltrepassare le increspature e averlo a disposizione per le prossime gare, in Europa e in campionato. Perché Lookman è pur sempre un asset, economico e tecnico. Certo, sarebbe pur sempre una pace armata in vista di una cessione a gennaio, al più tardi all'estate prossima. Non è da escludere un rinnovo con ingaggio più alto, scadenza invariata (al massimo al 2027, quindi un anno) e una clausola di risoluzione intorno ai 40 milioni. Lo scrive Tuttomercatoweb